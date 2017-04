Neue Herzklappen-OP für Risikopatienten

Für Patienten, die bisher aufgrund ihrer Begleiterkrankungen keine neue Herzklappe erhalten konnten, wird am Klinikum Klagenfurt eine neue Methode angeboten. Diese wurde bereits erfolgreich an zwei Patienten durchgeführt.

Funktioniert eine Herzklappe nicht mehr richtig, spricht man von einer Aortenklappenstenose. Der Einsatz einer neuen Klappe ist erforderlich. "Bei Patienten mit Begleiterkrankungen wie Durchblutungsstörungen oder wenn die anatomischen Verhältnisse dagegen sprechen, ist der Eingriff nun durch einen Zugang über die Herzspitze möglich über den wir die neue Klappe einführen“, erklärt Wolfgang Wandschneider, Abteilungsvorstand der Herz-, Thorax- Gefäßchirurgie am Klinikum Klagenfurt.

Das neue Verfahren trägt den sperrigen Namen „Transkatheter-Aortenklappen-Implantation“. Die Methode hat den entscheidenden Vorteil, „dass man die Herz-Lungen-Maschine nicht braucht, dass man den Brustkorb nicht öffnen muss und das Trauma geringer ist“, so Wandscheider.

Kalkablagerungen machen das Herz träge

Eine sogenannte Aortenklappenstenose tritt dann auf, wenn sich die Herzklappe zwischen linker Herzkammer und Hauptschlagader aufgrund von Kalkablagerungen versteift und verengt. Durch die kleinere Klappenöffnung wird der Blutfluss behindert und das Herz muss stärker pumpen. Betroffene haben dann oft das Gefühl, ohnmächtig zu werden.

Am Klinikum Klagenfurt wird das neue Verfahren in enger Zusammenarbeit zwischen der Herzchirurgie und der Kardiologie durchgeführt. Bisher wurden zwei Patienten auf diesem Weg eine neue Herzklappen eingesetzt. Wandschneider: „Bei beiden Patienten wurde über einen Katheter eine Klappe eingebracht. Diese Operationen sind sehr gut gegangen, die Patienten sind vier Tage nach der OP bereits wieder nach Hause entlassen worden“, so Wandschneider. Neben Kostenersparnissen durch kürzere Krankenhausaufenthalte, bedingt der erfolgreiche Ersatz der verengten Herzklappe vor allem das Wiederanlangen einer guten Lebensqualität und eine höhere Lebenserwartung.

Restrisiko: Alte Herzklappe bleibt im Körper

Ganz ohne Risiken kommt die neue Operationsmethode aber nicht aus. Wandschneider: „Ein Nachteil ist, dass die eigene Klappe nicht herausgenommen wird, sondern dass der Kalk und die Klappe nur an den Rand gedrückt wird. Der zweite Nachteil ist, dass es sich um eine relativ neue Operationsmethode handelt und wir heute noch nicht abschätzen können, wie lange diese Klappen halten und ob später eine neuerliche Operation notwendig sein wird.“

Für Patienten, die keiner Risikogruppe angehören und noch nicht sehr alt sind, sei weiterhin die „offene“ Operation vorzuziehen. Die neue Methode ist also für Risikopatienten reserviert.