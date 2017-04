Pflegepersonal hält Betriebsversammlung ab

Das Pflegepersonal in den Landeskrankenanstalten wird am Freitag von 8.00 bis 10.00 Uhr eine Betriebsversammlung abhalten. In dieser Zeit wird es zu Einschränkungen bei der Patientenversorgung kommen.

Betriebsrat Arnold Auer fordert für diplomierte Pflegekräfte 200 Euro brutto im Monat und 100 Euro für Pflegeassistenten, darüber hinaus auch eine Aufstockung der Pflege-Dienstposten. Laut Auer würden die Forderungen einen Mehrbedarf von 15 Millionen Euro ergeben. Nach der letzten Verhandlungsrunde seien vom Land aber nur acht Millionen zugestanden worden. Hier sind aber 100 neue Dienstposten schon eingerechnet. Zu wenig für den Betriebsrat, die geforderte Gehaltserhöhung könne sich nicht ausgehen. Deshalb finden am Freitag die Betriebsversammlungen statt. Sollte danach keine Einigung mit dem Land zu erwarten sein, würden als nächste Stufe öffentliche Protestmaßnamen erfolgen.

Operationen werden verschoben

Am Freitag geplante Operationen werden verschoben. Nicht von der Betriebsversammlung betroffen sei die Akut-Versorgung, heißt es aus dem Klinikum-Klagenfurt. Es geht um rund 3.000 Mitarbeiter im Pflegedienst. Sie alle wollen nach der Gehaltserhöhung für die Ärzte vor zwei Jahren ebenfalls eine spürbare Anhebung ihrer Bezüge, auch weil sie Tätigkeiten vom medizinischen Personal übernehmen mussten.

