87 Ideen für kreative Spielgeräte

87 Projekte sind von Schülern der Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) in Österreich für den Wettbewerb der FH Kärnten „spielWERK17“ eingereicht worden. Gewonnen hat der Entwurf von Katharina Haslinger von der HTL Mödling.

Der Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur an der FH Kärnten hat den einen österreichweiten und grenzüberschreitenden Wettbewerb unter dem Projekttitel „spielWERK17“ bereits zum sechsten Mal ausgelobt. Aufgabe der Schüler war es, attraktive Spielgeräte für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche zu entwickeln. Als Vorgabe diente ein virtueller Kubus mit Seitenlängen von maximal vier Metern und einem Fokus auf Klettern, Balancieren und Schaukeln.

Erster und dritter Platz an Schüler der HTL Mödling

Die drei besten Projektteams freuten sich bei der Prämierung am Mittwoch über Preisgelder in Höhe von 700 Euro für den 1. Platz, 450 Euro für den 2. Platz und 300 Euro für den 3. Platz. Den 1. Platz belegte Katharina Haslinger von der HTL Mödling mit ihrem Entwurf „Ein mini.DSCHUNGEL für Groß und Klein“. Der Mini-Dschungel sollte den Kindern und Jugendlichen Naturerfahrungen, die früher im Wald gemacht wurden, zurückbringen und sie dazu auffordern, das Spielgerät nicht auf eine vorgegebene Art und Weise zu benützen, sondern es sich anzueignen und zu verändern, hieß es zu dem Siegerprojekt.

„Hoch hinaus und rein ins Abenteuer“

Über den zweiten Platz freuten sich Sophie Wittmann und Simon Pichler von der HTL Bau und Design Linz. Ihre Entwurfsidee „Hoch hinaus und rein ins Abenteuer“ vereint Kletterpassagen, Balancieren über Baumstämme und Schaukeln in einem großzügigen Korb und erweckt Entdeckergeist.

„Kinder Lieben Holz“

Raphael Hahn, Marcus Lebschy und Jochen Schmid von der HTL Mödling überzeugten die Jury mit dem Spielgerät „Kinder Lieben Holz“, das sich individuell als Häuschen mit unterschiedlichen Spielmöglichkeiten aufstellen lässt. Dafür wurden sie mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Radenthein hat Interesse am Siegerprojekt

Bei den Präsentationen am Mittwoch auf dem Campus Spittal waren Tourismusverantwortliche und Gemeinden eingeladen. Die Stadtgemeinde Radenthein äußerte bereits Interesse, das Siegerprojekt auf einem öffentlichen Spielplatz umzusetzen. An dem WEttbewerb beteiligten sich: HTL Villach, HTL Camillo Sitte Lehranstalt, HTL Salzburg, HTL Mödling, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Rankweil, HTL Wien 3, HTL 1 Bau & Design Linz, HTBLuVA Pinkafeld, HTBLVA Graz Ortweinschule, Euregio HTBLVA Ferlach, Fachoberschule für Bauwesen in Bozen.