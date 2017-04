Freizeitmesse und Auto & Bike starten

Von kommendem Freitag bis Sonntag findet in Klagenfurt die Freizeitmesse statt, parallel dazu auch die Auto&Bike. Mit dabei auch eine Streetfood-Promenade, dazu Grillvorführungen und alles rund um Urlaub und Freizeit.

455 Aussteller aus neun Nationen zeigen auf 45.000 Quadratmetern Autos und Bikes, Tuning und Car-Hif und alles rund um den Urlaub. Es gibt eine Grill- und Barbecue-Area, einen Bereich für Pools und Garten sowie Pflanzen. Neu ist ein Sporttrend aus den USA - die Lasergames. Täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr können Jugendliche ab 14 Jahren im Messezentrum ein Videospiel aktiv miterleben.

Kärntner Messen

Vom Baggern bis zum Klettern

Im eigenen Baggerpark kann man Bagger ausprobieren, man braucht lediglich eine kurze Einschulung. Geräte stehen von einer Tonne bis neun Tonnen zur Verfügung. In einem mobilen Hochseilgarten in zehn Metern Höhe kann man balancieren oder sich auch fallen lassen. Neben Ausstellern im Bereich Rad-, Berg- und Freizeitsport, die erstmals einen eigenen Bereich haben, gibt es heuer den Schwerpunkt Fischerei. In der Streetfood-Promenade zeigen 20 Köche, welche Trends es in Punkto Essen und Trinken gibt. Der Vergnügungspark ist täglich bis 24.00 Uhr geöffnet.

Filmstatisten gesucht

Neu ist heuer auch eine Präsentation der Film- und Musikwirtschaft. Sie zeigen, was sie leisten und zeigen, wie die Filmwirtschaft arbeitet. Komparsen werden in Kärnten immer wieder gesucht, es finden auf der Freizeitmesse Castings statt und zwar am 7. und am 8. April jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr.

