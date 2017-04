Kinder zu dick: Kasse startet mit Aufklärung

Seit Jahren warnen Experten, dass die Österreicher zu dick sind. Jedes vierte Kind zwischen sechs und 14 Jahren ist - oft sogar krankhaft - übergewichtig. Die Gebietskrankenkasse startet nun ein Aufklärungsprogramm.

Die Folgen der Übergewichtigkeit sind dramatisch. Die Zahl der Altersdiabetiker steigt bei Jugendlichen in besorgniserregendem Ausmaß. Die Kärntner Gebietskrankenkasse startet nun das Programm „Du rockst“ im Bezirk Klagenfurt Stadt. Die Zielgruppe sind Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, die schlicht und ergreifend zu dick sind.

Ganze Familie an Programm beteiligt

Mit unterschiedlichen Workshops soll dagegen etwas unternommen werden. Motivation, Kochen, Ernährung und Bewegung sind dabei die Themen. Am 7. und am 21. April gibt es in der GKK in Klagenfurt Informationsveranstaltungen. Interessierte erwartet ein umfangreiches Programm, das dem Körperumfang entgegenwirken soll. Georg Steiner, Obmann der GKK, lädt dazu aber nicht nur die Kinder ein, sondern auch ihr persönliches Umfeld: „Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Kinder bei so einem Programm nicht alleine lässt, sondern auch Eltern, Geschwister, aber auch Freunde der Kinder mit hinein nimmt. So etwas ist gemeinsam ein bisserl leichter.“

Nahrungsangebot oft nicht hochwertig

Auf der Internetseite der Kärntner Gebietskrankenkasse finden Interessierte alle relevanten Informationen und können sich für das Programm anmelden. GKK-Chefarzt Kurt Possnig, sieht Österreich mit den gleichen Problemen wie auch andere westliche Wohlstandgesellschaften konfrontiert. Vielleicht ist es eine Sisyphosaufgabe gegen den Wohlstandsspeck anzugehen, aber es braucht ja wirklich nicht viel um ein bisschen gesünder zu leben.

Possnig: „Das Nahrungsangebot, vor allem das kostengünstige, ist leider oft nicht hochwertig. Was wir mit dem Projekt erreichen wollen ist, dass die Kinder - aber vor allem auch die Eltern, die in der Regel für die Nahrungszubereitung verantwortlich sind - ganz bewusst auf die gesunde Ernährung schauen. Auf die Regionalitöt der Produktion und die gesunde Auswahl von Nahrungsmitteln. das fängt bei den einfachen Sachen an, etwa bei den Getränken.“

Verzicht auf Limonaden bringt schon viel

Allein der Verzicht auf Limonaden, die bekanntermaßen voller Zucker stecken, würde schon sehr viel bringen. Leitungswasser statt Zuckerwasser würde schon in vielen Fällen helfen, sagte Possnig. Und Bewegung statt permanentem Couchsurfen hilft auch. Vorerst werden 270 Projektplätze in Klagenfurt zur Verfügung stehen. In weiter Folge möchte die GKK Kärnten das Projekt „Du rockst“ auf alle Kärntner Bezirke ausdehnen.

