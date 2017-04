Happy End für verlorene Geige

Der Eigentümer jener Geige, die in einem Zug in Klagenfurt gefunden worden ist, hat sich nun gemeldet. Der 27 Jahre alte Musikstudent aus Deutschland vergaß das Instrument beim Umsteigen in München im Gepäckfach.

Der Geigenkoffer samt Geige gehört einem deutschen Musikstudenten aus München. Der junge Mann war in Deutschland mit dem Zug von Hamburg nach München unterwegs und hat die Geige am Bahnhof München beim Umsteigen im Gepäckfach vergessen. Die Odyssee der Geige führte bis nach Klagenfurt. Am Klagenfurter Hauptbahnhof wurde der Koffer schließlich von ÖBB-Mitarbeitern gefunden und zum Fundamt Klagenfurt gebracht.

Fundamt Klagenfurt

Goldener Tipp kam von den ÖBB

Mehrere Tage meldete sich niemand. Das Fundamt entschied sich schließlich, den seltenen Fund an die Medien weiter zu geben. Die Mühe lohnte sich, denn der Student war schon verzweifelt auf der Suche nach dem Instrument. Der erste gute Tipp kam von der Deutschen Bahn. Sie rieten dem Mann, bei der österreichischen Bahn anzurufen. Die Mitarbeiter der ÖBB wiederum hatten bereits von der verlassenen Geige aus den Medien gehört und gaben den entscheidenden Hinweis: Sie rieten dem Studenten, in Klagenfurt nachzufragen.

Nun musste der Student beim Fundamt nur noch seine Eigentümerschaft nachweisen. „Die genaue Marke wusste ich nicht, aber ich konnte den Bogen und das Harz genau beschreiben. Außerdem wusste ich noch ein einzigartiges Merkmal, nämlich wo genau einen Kaugummi auf dem Geigenkoffer gepickt hat.“ Der Geigenkoffer tritt nun über das Abholservice der Bahn seine Rückreise nach München an.