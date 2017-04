Blitzschlag legte 10.000 Haushalte lahm

Ein Blitz hat am Dienstagnachmittag in die 110 Kilovolt-Leitung im Lavanttal eingeschagen. 30.000 Haushalte im Lavanttal waren vorübergehend ohne Strom. Zum Teil gab es in der Region auch starken Hagelschlag.

Gegen 15.30 Uhr schlug der Blitz in die Hochspannungsleitung der Kelag zwischen Obersielach und Schwabegg ein. Verletzt wurde niemand. Doch praktisch alle Haushalte im Lavanttal waren ohne Strom.

Ewald Weissenegger

Den Technikern der Kelag gelang es, den Schaden rasch zu beheben. Nach etwa einer halben Stunde hatten alle Haushalte wieder Strom. Die Kelag ersucht die betroffenen Kunden um Verständnis.