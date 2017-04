Ältester Gutachter Österreichs

Der ehemalige Richter Ernst Schauer ist als gerichtlich beeideter Sachverständiger für das Verkehrsrecht im Einsatz. Mit 90 beschloss er, beruflich kürzer zu treten. Jetzt ist er 95 und verfasst immer noch gut 100 Gutachten im Jahr.

Im Bezirksgericht Wolfsberg geht Ernst Schauer als gerichtlich beeideter Sachverständiger ein und aus. Beim neusten Fall geht es um einen Parkschaden. So treffen einander Anwälte, Richter und der Sachverständige auf einem Parkplatz zum Lokalaugenschein.

Seinem Auge und seinen Berechnungen entgeht nichts. Der ehemalige Richter ist seit 1961 als KFZ-Sachverständiger tätig. 13.000 Gutachten verfasste er bereits für Gerichte in ganz Österreich. Seine erste Verhandlung betraf einen Unfall zwischen einem Traktor und einem Zug, da habe er noch Tage gebraucht, um sich vorzubereiten. Nun sei alles bereits Routine, so Schauer.

Richterin: Klare und deutliche Gutachten

An seinem 90. Geburtstag vor fünf Jahren beschloss Ernst Schauer, beruflich etwas kürzer zu treten. Er ist nur mehr in Kärnten tätig und macht pro Jahr etwa 100 Gutachten, die hochgeschätzt sind, wie Bezirksrichterin Renate Brenner sagte. Sie seien klar und deutlich und auch für jemanden, der in technischen Dingen nicht so bewandert sei, gut nachvollziehbar. „Dr. Schauer hat in seinem ersten Gutachten für mich gesagt, er wird nicht mehr lange mit mir arbeiten, weil ich jung bin und er alt. Jetzt arbeiten wir schon 20 Jahre zusammen und es ist kein Ende abzusehen.“

„Dränge mich nicht auf“

Ernst Schauer sagt, er dränge sich nicht auf. Solange ihn die Jugend wolle, werde sie ihn nehmen. Wenn nicht, sei das auch kein Problem. Es waren immer Autos und Verkehrssicherheit, die im Leben von Schauer eine wichtige Rolle spielten. Unter anderem in der legendären Radio Sendung „Autofahrer unterwegs“ war er ein gern gehörter Gast und arbeitete im Ministerium in Wien zum Thema Verkehrssicherheit.

Sachverständiger mit 95 Ernst Schauer denkt noch nicht ans Aufhören, solange er gebraucht wird.

„Nicht von Emotionen mitreißen lassen“

Ist der Fall an Ort und Stelle aufgenommen, wird weiterverhandelt - da geht es ums Geld, es wird knallhart kalkuliert. Gefühle seien fehl am Platz, so Schauer. Ob es um schöne Frauen oder Kinder gehe, der Sachverständige müsse neutral bleiben. Man dürfe sich nicht von Emotionen hinreißen lassen.

Auch mit 95 Jahren fährt Ernst Schauer noch selbst Auto. Die Versicherung fragte bei der Anmeldung seines neuen Wagens nach, weil sie beim Geburtsjahr 1922 an einen Irrtum glaubte. Die große Leidenschaft des Witwers und sechsfachen Urgroßvaters ist klassische Musik. Sein Ziel ist es, alle großen Opernhäuser Europas zu bereisen, was er noch nicht ganz geschafft hat.