Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück

Die Zahl der Arbeitslosen geht weiterhin zurück. 30.157 hatten im März in Kärnten keinen Job, das sind um vier Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund für den starken Rückgang ist die Auslastung in der Baubranche.

Mehr als 700 Menschen fanden im März einen Job in der Baubranche. „So deutlich war der Anstieg in den vergangenen Jahren nicht“, sagte am Montag Franz Zewell, Leiter des Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS). Es gebe wieder eine deutliche Konjunkturbelebung. Das liege unter anderem auch daran, dass es seit Ende 2015 wieder öffentlichen Aufträge gebe. Und das wirke sich auch heuer noch positiv aus, so Zewell.

Mehr Arbeitslose im Tourismus

Negativer Ausreißer in der März-Statistik ist der Tourismus. Im Vergleich zum Vorjahr waren im März 405 Menschen mehr als arbeitslos gemeldet. „Das hat etwas damit zu tun, dass es heuer im Winter weniger Schnee gab.“ Es gebe aber auch einen deutlichen Verdrängungswettbewerb aus den EU-Staaten, sagte Zewell. „Sodass wir gleichzeitig eine Zunahme bei den Arbeitslosenzahlen haben und gleichzeitig eine deutlich gesteigerte Nachfrage. Wir haben derzeit im Tourismus 115 offene Stellen mehr.“

Erstmals Rückgang bei Arbeitslosen über 50

Das AMS Kärnten investiert ein Viertel des Jahresbudgets, das sind 20 Millionen Euro, in die Förderung von Arbeitsplätzen für ältere Arbeitslose über 50. Das mache sich bezahlt, so Zewell. Erstmals seit fünf Jahren sei ein Rückgang der männlichen Arbeitslosen über 50 zu verzeichnen. 24 Betroffene haben im Vergleich zum Vorjahr einen Arbeitsplatz gefunden.

Rückgang in allen Bezirken

Auch in allen Kärntner Bezirken sind die Arbeitslosenzahlen gesunken. Am stärksten in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg. Dort ging die Arbeitslosigkeit im März um mehr als zehn Prozent zurück. Mit 7.726 Arbeitslosen gab es in Klagenfurt - kärntenweit - die meisten Arbeitslosen.