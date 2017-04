Erstes Fischotter-Weibchen eingefangen

Um den Fischotter-Bestand in Kärnten zu erheben, läuft derzeit ein Monitoring-Projekt. Im Görtschitztal wurde am vergangenen Wochenende das erste Fischotter-Weibchen eingefangen. Es soll nach Holland gebracht werden.

Mit dem Fischotter-Monitoring Projekt des Landes soll geklärt werden, wieviele Fischotter es tatsächlich gibt und ob sie tatsächlich die Flüsse leerfressen, mehr dazu in Zu gefräßige Otter? Population wird erhoben. Im Bereich des Görtschitzbaches, wo die Kärntner Urforelle vom Aussterben bedroht ist, wurde am Wochenende der erste Fischotter gefangen. Das bestätigte am Montag der Kärntner Wildbiologe Andreas Kranz. Den Fischern zufolge sei der Fischotter ja für einen Rückgang der Fischbestände verantwortlich zu machen.

Wiederansiedelungsprojekt in Holland

Bei dem eingefangenen Tier handelt es sich um ein Weibchen. Derzeit befindet es sich in einer Quarantäne-Box. Es soll noch in dieser Woche für ein Wiederansiedelungsprojekt in die Niederlande gebracht werden.

ORF

Mit dem Einfangen der Fischotter im Görtschitzbach soll herausgefunden werden, ob der Rückgang des Fischbestandes direkt mit der Otterpopulation zusammenhängt.

Alle Fischotter sollen eingefangen werden

Im Bereich des Görtschitzbaches gebe es insgesamt drei Fischotter, sagte Roman Kirnbauer, der für das Land Kärnten das Fischotter-Monitoring-Projekt leitet. Das wisse man aufgrund von aufgestellten Fotofallen. Auch die weiteren Fischotter will man einfangen und in die Niederlande bringen. Dann könne gesagt werden, ob sich der Fischbestand im Görtschitztal erholt oder nicht, so Kirnbauer. Bis Ende April sollen alle drei Fischotter eingefangen sein.

Insgesamt wird die Zahl der Fischotter in Kärnten auf 160 geschätzt. Genaue Zahlen soll das Monitoring liefern. Es sei aber davon auszugehen, dass sich die Tiere weiter ausgebreitet und vermehrt haben, so Kirnbauer.

NÖ: Abschuss per Bescheid

Der Bescheid, der die Tötung von 40 Fischottern in Niederösterreich erlaubt, wird am Montag um Mitternacht rechtswirksam. WWF und Vier Pfoten übten erneut scharfe Kritik und wollen nun rechtliche Schritte prüfen - mehr dazu in Fischotter: NGOs überlegen rechtliche Schritte.

Links: