Geige gefunden: Besitzer gesucht

Ein ungewöhnlicher Fund ist in einem Zug Klagenfurt gemacht worden. Jemand hatte dort eine Geige samt Geigenkoffer vergessen. Seit mehreren Tagen wartet das Musikinstrument jetzt im Fundamt Klagenfurt auf seinen Besitzer.

Noch nie zuvor wurde im Fundamt Klagenfurt eine Geige abgegeben. Mitarbeiter der ÖBB haben das Musikinstrument samt Geigenkoffer in einem Zug in Klagenfurt in der Vorwoche entdeckt und ins Fundamt gebracht. Bis jetzt hat sich aber noch niemand gemeldet, der das Musikinstrument vermisst. Eher ungewöhnlich, sagt auch ein Mitarbeiter des Fundamtes beim Magistrat Klagenfurt.

Das Musikinstrument ist etwa 59 Zentimeter groß. Der Besitzer oder die Besitzerin wird gebeten sich beim Fundamt Klagenfurt zu melden, unter der Telefonnummer 0463/537-5600.

Fundamt Klagenfurt

Immer wieder werden Wertgegenstände im Fundamt in Klagenfurt abgeben, seit Wochen wartet etwa eine wertvolle Goldkette auf seine Besitzerin. Im Vorjahr wurden 10.000 Euro Bargeld gefunden, mehr dazu in Finder darf 10.000 Euro behalten.