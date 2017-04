Pollen: Jugendliche und Ältere betroffen

Die Pollensaison erreicht in den kommenden Tagen ihren ersten Höhepunkt. Die Zahl der Pollenallergiker steigt. Vor allem Jugendliche und 50 bis 70-Jährige leiden viel häufiger an diesen Allergien. Nach wie vor wird gerätselt, wodurch sie auslöst werden.

In den nächsten Tage muss mit einem starken Anstieg der Birkenpollenbelastung gerechnet werden, sagt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst Kärnten. Heuer werde die Pollenproduktion der Birke zwar bei weitem nicht so hoch ausfallen wie im Rekordjahr 2016, trotzdem kann vor allem in den Tal- und Beckenlagen Kärntens die allergische Reizschwelle deutlich überschritten werde, heisst es.

Damit erreicht die Pollensaison einen ersten Höhepunkt. Was in den vergangenen Jahren auffällt: Es gibt immer mehr Pollenallergiker. Das bestätigt auch Hans Edmund Eckel, Vorstand der Hals-Nasen-Ohren Abteilung am Klinikum Klagenfurt. „Vor allem sind Jugendliche und junge Erwachsene betroffen. Allerdings leiden in den vergangenen Jahren auch die 50- bis 70-Jährigen sehr viel häufiger unter diesen Allergien“, so Eckel.

Rätsel über die Ursache von Allergien

Über die Ursache von Allergien wird noch immer gerätselt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Umweltbelastungen aber nicht der Grund sind, sagt Eckel. Er geht davon aus, dass durch die medizinischen Möglichkeiten die Allergien besser erkannt werden. „Außerdem könnte die verbesserte Hygiene im Alltag, besonders bei Kindern, zu Allergien zu führen.“ Allergien können aber auch vererbt werden. Wenn ein oder gar beide Elternteile etwa unter Heuschnupfen, chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen oder Asthma leiden, sind auch Allergien bei deren Kindern besonders häufig, so der Mediziner.

ORF

Mehrere Therapiemöglichkeiten

Pollenallergiker könne geholfen werden, so Eckel. Einerseits sei eine Immuntherapie möglich, andererseits der Einsatz von Medikamenten die zum Beispiel entzündungshemmend wirken oder die Histaminfreisetzung vermindern. Neben medikamentöser Therapie kann man aber auch persönliche Lebensgewohnheiten ändern, um den Allergenen nicht zu stark ausgesetzt zu sein. So helfe zum Beispiel häufiges Haarwaschen. „Insgesamt ist heute eine weitgehende Symptomreduktion oder gar Symptomfreiheit bei fast allen Patienten erreichbar", so Eckel.