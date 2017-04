Reiterin nach Sturz schwer verletzt

Eine 43 Jahre alte Frau aus Nötsch ist am Sonntag bei einem Reitunfall in Hohenthurn schwer verletzt worden. Ihr Pferd lief noch fünf Kilometer weiter und wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Feistritz an der Gail eingefangen.

Die Frau war bei dem Ausritt am Sonntagvormittag gemeinsam mit ihrer Schwester in Richtung Arnoldstein unterwegs. Auf einer Wiese in der Gemeinde Hohenthurn erschrak das Pferd der 43-Jährigen aus unbekannter Ursache plötzlich und galoppierte los. Die Reiterin verlor das Gleichgewicht, wurde vom Pferd geschleudert und prallte am Wiesenboden auf. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Schwester verständigte die Rettungskräfte

Die Schwester der Verunglückten verständigte die Rettung. Auch ihr Pferd scheute und lief davon. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde die schwer verletzte Reiterin vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die beiden gescheuten Pferde konnten später, etwa fünf Kilometer entfernt, vom Bürgermeister der Gemeinde Feistritz an der Gail, Dieter Mörtl eingefangen werden. Die Tiere wurden der Besitzerin übergeben.