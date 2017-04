Jubiläum: 40 Jahre Gymnasium Viktring

Unter dem Generalmotto Diversity, also Vielfalt, feiert das Musikforum Viktring heuer das 40-jährige Bestehen des Bundesrealgymnasiums Klagenfurt-Viktring. Schule und Musikforum sind eng miteinander verknüpft.

Die Schule berücksichtigt besonders die musische Ausbildung. Die Verbindung von Schule und Musikforum kommt im heurigen Programm deutlich zum Ausdruck: Ehemalige Absolventen der Schule, die es in die oberste Liga der Kunstwelt geschafft haben, kehren mit Konzerten und Workshops zurück an den Ausgangspunkt ihrer Karriere. Ein Schulfest am 30. Juni gibt erste Einblicke in die Viktringer Hall of Fame, sagte der Leiter des Musikforums, Werner Überbacher: „In diese Hall of Fame habe ich an die 300 ehemalige Schüler aufgenommen, in diesem Sommer werden am Musikforum mehr als 50 teilnehmen.“

Musikforum Viktring

Musikalische Weltreisen: Antarktis, Atlantis

Schon im Mai gibt es einen musikalischen Auftakt mit Knut Weber, Benjamin Ziervogel, Nelli Fheodoroff und Markus Sepperer- Höhepunkt des Konzerts: das 1. Streichtrio von Schubert. Die große Eröffnung erfolgt am 8. Juli mit Vernissagen und Massagen, Koch-Buch-Film und Medienkunst. Die musikalischen Weltreisen der letzten fünf Jahre zu allen Kontinenten klingen heuer mit mit dem Focus auf der Antarktis und dem mythischen Atlantis aus.

Co-Organisator des Musikforum Viktring ist Manfred Paul Westphal: „Es gibt eine Gesellschaft der Künstler der Antarktis, die über 200 Mitglieder hat, die neben der Kunst auch auf den insgesamt 40 Forschungsstationen wissenschaftlich tätig sind. Einer davon ist Henry Kaiser, Filmemacher, Taucher und Musiker. Er hat uns gestattet, einen seiner schönsten Filme - die Musik der Robben - vorzuführen.“

22 Veranstaltungen und Konzerte

Craig Veer, ein Vertreter der elektronischen Musik hat den Klang der Antarktis aufgezeichnet und diesen mit drei seiner Kompositionen verwoben. Ein Abend an dem Veer auch einschlägig berichten kann. Ein Schwerpunkt ist der heurige Kompositionspreis, ein von Peter Wagner inszeniertes Oratorium für Chor und Tasteninstrumente als Würdigung der immer noch bedrohten indigenen Völker und der Menschenrechte. Es geht um vertonte Texte aus Reden von Sitting Bull, Winston Churchill und Malala Yousafzai.

Mit einem Budget von 200.000 Euro, die Hälfte davon bestehend aus Eigenmitteln, wird es beim Musikforum Viktring heuer 22 Veranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionsrunden und 30 Workshops geben.

