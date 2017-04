Billard: Elfter Titel für Jasmin Ouschan

Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan hat am Samstag in Albufeira in Portugal ihren elften Titelgewinn auf der Women Euro Tour gefeiert. Sie besiegte im Endspiel des 9er-Ball-Turniers die 18 Jahre alte Russin Kristina Tkatsch.

Mit diesem 7:3 Sieg gelang der 31 Jahre alten Kärntnerin auch eine Revanche. Ouschan war der Russin zuvor im 14.1-endlos-Finale sowie früh im 10er-Ball unterlegen.

Spieler des Jahres: Albin Ouschan

Im Euro-Tour-Turnier der Herren waren die österreichischen Team-Europameister Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner früh ausgeschieden. Ouschan stand dennoch wie seine Schwester einmal ganz oben, wurde er doch vom Europaverband zum Spieler des Jahres gekürt.