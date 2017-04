Hängegleiterpilot schon zwei Tage vermisst

Der Pilot eines Hängegleiters wird seit Samstagmittag vermisst. Der 54 Jahre alte, deutsche Polizist startete von der Emberger Alm im Drautal und kehrte nicht wie vereinbart zurück.

Ein Flugkollege verständigte die Polizei, als der 54-Jährige nicht, wie vereinbart, am Landeplatz beim Fliegercamp in Greifenburg eintraf. Fest steht, dass der erfahrene Pilot von der ursprünglichen Flugroute abgewichen ist. Kurt Striemitzer von der Polizei Greifenburg: „Es hätte einen Punkt auf der Radlberger Alm gegeben, wo die Wende geplant war. Vermutlich ist er ostwärts weitergeflogen, dort muss irgendetwas passiert sein.“

Handypeilung führte nach Lendorf

Ein erster Suchflug, der Samstagabend mit dem Polizeihubschrauber „Flir“ durchgeführt wurde, verlief negativ. Eine Handypeilung ergab, dass sich der vermisste Pilot zuletzt in der Nähe des Hühnersbergs in der Gemeinde Lendorf aufgehalten haben muss. Dort war die Suche am Samstag und am Sonntag im Gange.

Abgesucht werden muss ein Gebiet mit einem Radius von etwa vier Kilometern. Striemitzer: „Gesucht wird mit der Flir-Maschine und 15 bis 20 Bodenkräften im Bereich Hühnersberg, Lendorf.“ Der Hängegleiter ist außerdem grau und blau gefärbt. Die Einsatzkräfte befürchten, dass er deshalb sehr schwer im dichten Waldgebiet auszumachen ist.

Keine Peilung mehr möglich

Im Einsatz war auch ein sogenannter „IMSI-Catcher“. Es soll der Polizei dabei helfen, das Handy des Vermissten zu orten. Das Gerät liest die auf einem Mobiltelefon gespeicherte International Mobile Subscriber Identity (IMSI) aus. Dadurch kann der Standort eines Mobiltelefons eingegrenzt werden. Der Akku des Handys dürfte aber mittlerweile leer sein. Weitere Peilungen sind deshalb nicht mehr möglich, hieß es am Sonntagnachmittag von der Polizei in Greifenburg.

Am Sonntag wurde die Suche am frühen Nachmittag vorerst abgebrochen. Die Einsatzkräfte besprechen, wie es weitergehen kann. Auch die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten.