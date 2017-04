Tödlicher Verkehrsunfall in Klagenfurt

In Klagenfurt ist Samstagmittag ein Mopedfahrer tödlichen verunglückt. Der 75 Jahre alte Pensionist wurde von einer Autofahrerin erfasst, die aus dem Areal einer Autowaschanlage ausfuhr.

Gegen 11.35 Uhr, fuhr die 48 Jahre alte Frau aus Klagenfurt mit ihrem Auto von einer Autowaschanlage weg. Sie wollte links in die Ebentaler Straße in Richtung Klagenfurter Innenstadt einbiegen. Dabei übersah sie den Pensionisten aus Klagenfurt, der mit seinem Mofa vom Stadtzentrum kommend in Richtung Ebenthal fuhr. Durch den Zuammenstoß wurde der Mofafahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Obwohl der 75-Jährige einen Helm trug, erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.