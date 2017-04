Frauenstein: Kalb in Güllegrube ertrunken

In der Ortschaft Gray in Frauenstein ist am Samstagvormittag ein Kalb in einer Güllegrube ertrunken. Das Muttertier, das ebenfalls in die Grube gestürzt war, konnte von der Feuerwehr gerettet werden.

Das Kalb schlüpfte durch einen Zaun und gelangte so zu der Güllegrube. Eigentlich ist die Grube abgedeckt. Weil sie aber voll war, schwamm die Abdeckung auf und das Kalb fiel hinein. Das Muttertier ging in seinem Rettungsinstinkt dem Kalb nach und stürzte selbst in die Grube. Für die beiden Tiere war aber zu wenig Platz, das Kalb ging in der Gülle unter. Die Kuh konnte von den Feuerwehren Obermühlbach-Schaumboden und St. Veit an der Glan mit 20 Mann geborgen werden.