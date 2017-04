Spittal an der Drau: Auto brannte in Carport

In der Nacht auf Samstag ist ein Auto in einem Carport in Aichforst, in Spittal an der Drau in Brand geraten. Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Eine Zeitungszustellerin alarmierte die Feuerwehr.

Die Zeitungszustellerin bemerkte kurz nach 2.00 Uhr Früh den brennenden Pkw. Sie verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Motorraum des Autos bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das aus Holz bestehende Carport-Dach und ein zweites untergestelltes Fahrzeug überzugreifen. Auch das angrenzende Wohnhaus war gefährdet.

Feuerwehr Olsach-Molzbichl

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Den beiden Atemschutztrupps der Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Das Auto wurde ins Freie geschoben und der Brand nach dem Öffnen der Motorhaube endgültig gelöscht. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Olsach-Molzbichl und St.Peter/Spittal waren im Einsatz.

Feuerwehr Olsach-Molzbichl

Brandursache: Vermutlich technischer Defekt

Durch die rasche Alarmierung durch die Zeitungszustellerin konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Wohnhaus, Carport und das andere Auto blieben unbeschädigt. Der Brand an dem Pkw wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.