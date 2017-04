Klagenfurt: Auto in Baugrube gestürzt

In der Villacher Straße in Klagenfurt ist in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer aus Italien verunglückt. Der Mann stürzte mit seinem Pkw in eine Baugrube und steckte fest. Er musste von der Feuerwehr mit einem Kran befreit werden.

Die Villacher Straße wird derzeit saniert, es gibt eine lange Baugruben entlang der Fahrbahn. In diese stürzte der Italiener mit seinem Pkw und steckte mit der gesamten Vorderfront an der Abbruchkante der Baugrube fest.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Bergung mit Kran: Auto unbeschädigt

Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Robert Ratheiser sagte, dem Fahrer sei nichts passiert. „Das Fahrzeug hing fest, war aber so weit unbeschädigt. Die Herausforderung für uns war, wie wir das Auto bergen sollten, ohne es zu beschädigen. Wir haben das Auto schließlich mit Hilfe des Bergekreuzes und dem Kran angehoben und nach hinten weggeschoben.“ Der Fahrer konnte in sein Auto einsteigen und einfach weiter fahren, sagte Ratheiser.