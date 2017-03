Sanierung der Eishalle beginnt im April

Für rund drei Mio. Euro soll nun die Eishalle in Klagenfurt saniert werden. Die Beschlüsse dazu seien alle gefasst, hieß es von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Die Kosten sollen sich Land und Stadt teilen.

Geplant ist eine Erneuerung und Erweiterung der Sanitäreinrichtungen. Im kommenden Jahr will man auch den Neubau des Kabinentraktes in Angriff nehmen. KAC-Manager Oliver Pilloni sagte, im April werde mit den ersten Umbauarbeiten in der KAC-Halle begonnen. Ziel sei eine Verbesserung der Standards auf allen Linien: „Derzeit ist das Problem, dass es vor allem Eltern mit Kindern schwer haben, sich Tickets zu besorgen, weil sie in den Drittelpausen bis zu 15 Minuten auf der Toilette warten müssen.“ Diese Verbesserungen kommen auch dem KAC zugute, so Pilloni.

Container ohne Duschen

Der Neubau des Kabinentrakts sei längst überfällig. Man hoffe, dass alle Mannschaften eigene Kabinen haben, denn derzeit seien sie in Containern untergebracht, wo es keine Duschen gebe. Man erweitere den Trakt in Richtung Parkplatz.

In dem Neubau sollen alle KAC-Mannschaften untergebracht werden, die Zeit der Container soll dann endgültig Geschichte sein. Die Dauer der Bauarbeiten ist mit zwei Jahren veranschlagt.

