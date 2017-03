Neue Betrugsmasche: Von Piraten überfallen

Mit einer abenteuerlichen Geschichte hat ein Unbekannter versucht, einer Kärnterin via Internet Geld herauszulocken. Er gab an, er sei auf einem Schiff, das von Piraten angegriffen werde, er wolle ihr Wertgegenstände schicken. Zuvor sollte sie aber Geld überweisen.

Am 27. März kontaktierte ein bisher unbekannter Täter auf einer Internetplattform eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt. Der Unbekannte gab vor, auf einem Schiff zu sein, das von Piraten überfallen werde. Er wollte die Frau glauben machen, dass er Geld und Wertgegenstände an ihre Adresse schicken wolle. Dafür verlangte er die Bekanntgabe der Wohnadresse und Mail-Adresse.

Die 52-Jährige bekam in weiterer Folge eine E-Mail, in der ein Geldbetrag in der Höhe von mehreren hundert Euro gefordert wurde, damit das Geld und die Wertgegenstände mit der Post an die Adresse des Opfers geschickt werden können. Die Frau überwies das geforderte Geld aber nicht und erstattete Anzeige.