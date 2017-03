Neuer Busfahrplan: Unterricht endet früher

Ein neuer Busverkehr zwischen den Gemeinden Kühnsdorf, Völkermarkt, Brückl, Launsdorf und St. Veit/Glan sorgt für Aufregung. Denn damit die Kinder den Bus rechtzeitig erwischen, muss die Volksschule St. Georgen den Unterricht früher beenden.

Die neue Buslinie, die am kommenden Montag startet, soll zwar erstmals im Stundentakt verkehren und einen direkten Anschluss an den Bahnverkehr in Launsdorf und Kühnsdorf ermöglichen. Mit dem neuen Linienverkehr ändern sich aber auch die Abfahrts- und Ankunfszeiten für zahlreiche Schüler in der Region.

VS St. Georgen: Vierte Stunde endet früher

Für die rund 30 Schüler in der Volksschule St. Georgen/Längsee, die mit dem Linienbus unterwegs sind, kann es künftig stressig werden. Endet ihr Unterricht um 11.35 Uhr, haben sie lediglich fünf Minuten Zeit, um zur Haltestelle an der Landesstraße zu gelangen. Für Direktorin Annemarie Koppitsch ist das alles andere als eine zufriedenstellende Situation.

Damit die Kinder ihren Bus nicht versäumen und ohne Hektik und mit der notwendigen Vorsicht die Landesstraße überqueren können, entschied sie nun, dass die Schüler noch in der Unterrichtszeit ihre Sachen zusammen packen dürfen, um das Schulhaus pünktlich mit dem Läuten der Schulglocke verlassen zu können. Glücklich über den neuen Fahrplan sind auch die Eltern nicht. Deswegen will die die Schulleitung mit den Verantwortlichen noch einmal reden, um eine besser Lösung für die Kinder zu finden.

Kärnten Bus: „Kompromisse sind nötig“

Mirco Zeichen-Picej, Geschäftsführer von Kärnten Bus, zeigte sich grundsätzlich auch gesprächsbereit. Er gestand ein, dass die neuen Abfahrtszeiten auch für Schüler in anderen Orten, wie etwa Brückl, knapp bemessen seien. Das habe aber einen Hintergrund: „Wir haben alle Schulen nach den Zeiten abgefragt und versucht, diese Zeiten in den neuen Fahrplan einzuarbeiten. Aber es ist uns nicht möglich. Wenn wir den Bahnanschluss erreichen sollen, dann muss es zu Kompromissen kommen.“

Noch sei aber nichts in Stein gemeißelt, sagte Zeichen-Picej. Bis Ende des Schuljahres soll es noch Möglichkeiten zur Anpassung geben. Dann soll der Fahrplan die nächsten fünf Jahre lang unverändert bleiben.