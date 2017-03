Bleiberger Straße wieder einspurig befahrbar

Die L 35, die Bleiberger Straße, ist ab Freitagabend wieder einspurig befahrbar. Die Landesstraße musste total gesperrt werden, weil Mitte März die Böschung abgerutscht war und ein Felsturz gedroht hatte.

Am 16. Märzt rutschte ein Teil der Böschung auf die Bleiberger Straße. Umfangreiche Hangsicherungsarbeiten waren nötig, weil auch ein Felssturz drohte - mehr dazu in 40 Kilometer Umweg wegen Hangrutschung. Schüler und Pendler mussten seither enorme Umweg in Kauf nehmen. Manche waren täglich bis zu fünf Stunden unterwegs - mehr dazu in Stundenlanger Weg zur Schule und Arbeit.

ORF

Wand mit Nägeln und Spritzbeton gesichert

Die Sicherungsarbeiten seien nun unter Hochdruck erfolgt, sagte der Straßenreferent, LR Gerhard Köfer (Team Kärnten) am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung. Die Felswand sei mit Nägeln verankert und mit 15 Zentimeter starke Spritzbeton versehen worden. Die Totalsperre könne nun am Freitag ab 19.00 Uhr wieder aufgehoben und ein wechselseitiger Gegenverkehrsbereich errichtet werden. Die endgültigen Sicherungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis 13. April dauern.