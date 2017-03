Bauoffensive in St. Veit an der Glan

In der Innenstadt von St. Veit an der Glan wird heuer besonders viel gebaut. In mehrere Geschäfte und Wohnungen werden insgesamt 21 Millionen Euro investiert. Außerhalb der Innenstadt wird ein neues Möbelfachgeschäft errichtet.

Von den 21 Millionen Euro investiert die Stadt elf Millionen in Wohnungen und ein neues Feuerwehrhaus. Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) informierte bei einer Pressekonferenz in St. Veit auch über private Investoren, die beispielsweise ein Möbelhaus errichten.

Lärm: Bürgermeister bittet um Verständnis

Direkt in der Innenstadt saniert H&M einen Altbau und wird in diesem Gebäude zusätzlich vier Wohnungen ausbauen. Angrenzend saniert die Stadt das ehemalige Hotel „Weißes Lamm“, in dem 14 Wohnungen entstehen. dazu gibt es das Wohn- und Geschäftsflächenprojekt „Arcineum“ mit 28 Wohnungen und einigen Büros. Dass Baumaßnahmen in der Innenstadt auch eine logistische Herausforderung mit sich bringen, versteht sich von selbst, sagte Bürgermeister Mock: „Natürlich wird es punktuell da und dort temporäre Beeinträchtigungen in der Verkehrsführung oder der Lärmentwicklung geben. Dafür ersuche ich schon jetzt alle Anwohner und Geschäftstreibende um Verständnis. Ich hoffe, dass die Vorfreude auf eine pulsierende Innenstadt von St. Veit das in den Hintergrund rücken lässt.“

Neues Feuerwehr- und Möbelhaus

Auch außerhalb der Stadtmauern ist St. Veit nicht untätig: Planmäßig im Herbst 2017 wird das nagelneue Rüsthaus der FF St. Veit den Florianijüngern übergeben. Sechs Millionen Euro werden derzeit auf dem Standort am Wayerfeld investiert. „Damit haben unsere engagierten Feuerwehrmänner endlich ein neues Zuhause, das wirklich dem Stand der Technik entspricht. Bei der Planung haben wir besonders großes Augenmerk darauf gelegt, dass auch für künftige Erweiterungen und Adaptierungen genug Raum ist“, sagte Mock.

Auch im Süden der Stadt werden im Jahr 2017 die Bagger auffahren. So hat die Möbelkette Möbelix angekündigt, 2017 mit dem Bau des neuen Möbelfachgeschäftes vis-a-vis des OBI-Areals zu beginnen. „Dieser Bereich im Süden der Stadt wird ein attraktives Einfahrtstor nach St. Veit darstellen“, sagte Mock. Auch der Lebensmittelkonzern REWE wird im neuen Jahr kräftig in den Standort in Blintendorf investieren. Insgesamt sollen durch die Baumaßnahmen rund 100 Arbeitsplätze binnen eines Jahres geschaffen werden.