Einbrecher demolierten gestohlenes Moped

Zwei Männer, 22 und 24 Jahre alt, haben in der Nacht auf Donnerstag in eine Garage in St. Veit an der Glan eingebrochen. Sie fuhren mit einem gestohlenen Moped davon. Weil das Moped nicht richtig funktionierte, demolierten sie es.

Der 22 jahre alte Mann aus St. Veit an der Glan und der 24-Jährige aus der Gemeinde Mölbling (Bez. St. Veit an der Glan) brachen das Garagentor in der Zeit zwischen 00.45 bis 06.45 Uhr gewaltsam auf. Sie stahlen ein Kleinkraftrad und schoben es zu einem etwa 300 Meter entfernten Park. Dort schlossen sie das Fahrzeug kurz und fuhren vom Park auf einem Feldweg rund 500 Meter in Richtung Glan.

Polizei konnte Täter rasch ausforschen

Die beiden dürften aber keine Freude mit dem Diebesgut gehabt haben. Der Motor des Kleinkraftrades setzte immer wieder aus. Vermutlich aus Ärger darüber warfen die Täter das Fahrzeug zu Boden und traten sämtliche Kunststoffteile herunter. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Das demolierte Moped wurde von Passanten aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen konnten von der Polizei St. Veit rasch ausgeforscht werden. Sie werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.