Aus für Transitquartiere in Villach

Die Transitquartiere in Villach werden aufgelassen. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten am Donnerstag sagte, werden die Triglavhalle und die Kowatschhalle nicht mehr benötigt.

Auch in Klagenfurt gibt es kein Transitquartier mehr. Bereits Ende Februar hatte man das Quartier in der Klagenfurter Dullnighalle aufgelassen. Schon Anfang Februar wurde bekannt, dass auch die beiden großen Flüchtlings-Unterkünfte des Innenministeriums in Klagenfurt nicht mehr benötigt werden. Die Sirius- und die Baumax-Halle wurden zu Lagerräumen umgewandelt. Im Bedarfsfall könnten aber wieder 80 bis 100 Personen untergebracht werden - mehr dazu in Flüchtlingshallen in Klagenfurt bald leer.

Link: