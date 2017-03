Lotto: Kärntner um drei Mio. Euro reicher

Ein Kärntner hat letzten Dienstag den Dopeljackpot mit rund drei Mio. Euro geknackt. Es war der einzige Sechser der Runde und ein Doppeljackpot.

Der Spielteilnehmer und der Lotto-Computer in einer Annahmestelle in Oberkärnten waren am vergangenen Dienstag ein unschlagbares Team. Denn an diesem Tag spielte der Kärntner sechs Quicktipps und der Computer platzierte in den fünften Tipp exakt jene Zahlen, die dann am Mittwoch gezogen wurden.

Es handelte sich dabei um den einzigen Sechser der Runde, und da es um einen Doppeljackpot ging, schlug sich das Sechser-Glück mit einem Gewinn von rund drei Millionen Euro zu Buche.