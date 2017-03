Paragleiter aus Baumkrone geborgen

In einem Hochwald bei Ferlach musste am Mittwoch ein 53 Jahre alter Paragleiter in einem Baumwipfel notlanden. Nach Turbulenzen klappte sein Paragleitschirm zusammen. Der 53-Jähriger musste aus einer Höhe von 15 Metern geborgen werden.

Der 53 Jahre alte Mann startete kurz nach Mittag mit seinem Paragleiter vom Radsberg zu einem Rundflug. Gegen 17.50 Uhr geriet er im Bereich der Matzen, in einer Seehöhe von etwa 1.100 Metern in Turbulenzen. Dabei klappte die Kappe seines Paragleitschirmes zusammen.

Bergrettung Ferlach / Oraze

Rettungsschirm bremste Absturz

Dem Mann gelang es, seinen Rettungsschirm zu öffnen und den Fall zu bremsen. Er stürzte in einen Hochwald und blieb in der Krone einer Buche hängen. Der Mann war unverletzt, konnte aber aus einer Höhe von 15 Metern nicht selbst zu Boden klettern. Die Bergung des Piloten war extrem aufwendig. Der Unglücksort befindet sich nämlich direkt am Bergrücken in sehr unwegsamen und felsigen Gelände.

Bergrettung Ferlach / Oraze

Insgesamt 16 Bergretter und Alpinpolizisten wurden vom Polizeihubschrauber zur Unglücksstelle gebracht. Die Retter mussten zu dem Mann aufsteigen und ihn auf dem Baumwipfel sichern. Erst danach konnte der Pilot von der Bergrettung geborgen werden. Der Verunglückte wurde vom Hubschrauber „Libelle“ ins Tal geflogen.