Antrittsbesuch des Bundespräsidenten

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte am Mittwoch zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt Kärnten. Zahlreiche Termine - darunter ein Besuch in der Landesregierung - standen auf dem Programm.

Am Vormittag wurde van der Bellen von der Militärmusik mit einem Marsch begrüßt, der seinen Namen trägt. Nach Gedichten, die von Volksschulkindern vorgetragen wurden, überreichte Team-Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer van der Bellen eine Stange Zigaretten seiner Lieblingsmarke.

zurück von weiter

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte in seiner Begrüßung, man sei zuversichtlich, dass Alexander van der Bellen mit weiser Hand und guten Entscheidungen das Gesicht Österreichs in der Welt sei.

„Zweisprachigkeit ist ein Vorteil“

In einer kurzen Ansprache ging der Bundespräsident auch auf die Zweisprachigkeit in Kärnten ein. Er sagte, das Land Kärnten sei politisch, kulturell und historisch auf einem sehr guten Weg, wo man sich der natürlichen Vorteile besinne. Zweisprachigkeit sei ein Vorteil und kein Nachteil. Er habe immer bedauert, nicht zweisprachig aufgewachsen zu sein. Er hoffe auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung Kärntens. Danach fand ein Gespräch mit Kaiser hinter verschlossenen Türen statt. Am Nachmittag stand eine Sup-Auspiciis-Promtion an der Alpen-Adria-Universität statt - mehr dazu in Mathematikerin promoviert sub auspiciis.