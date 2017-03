Megajacht auf Südautobahn gestrandet

Der Rumpf einer 30-Meter-Segeljacht ist auf der Südautobahn (A2) zwischen Völkermarkt und Grafenstein gestrandet. Der Transporter konnte wegen einer Baustelle nicht weiter nach Italien fahren. Seit Wochen steht er nun auf einem Parkplatz.

Viele Autofahrer wundern sich seit Wochen über das Ungetüm auf dem Autobahnparkplatz. Der Kunststoffrumpf ist sieben Meter breit und 30 Meter lang und bleibt noch bis Sonntag in Kärnten. Dann kann das Boot voraussichtlich weiter nach Italien transportiert werden. Eduard Zabrocki von einem Tiroler Spezialunternehmen für solche Transporte sagte, der Zwischenstopp auf dem Autobahnparkplatz in Kärnten sei geplant gewesen, Polizei und ASFINAG waren informiert.

ORF/Peter Matha

ORF/Peter Matha

Wegen weiterer Baustelle früher losgefahren

Man habe in Polen losfahren müssen, bevor eine Baustelle in Wien eingerichtet wurde. Jetzt heißt es vor der nächsten Baustelle in Klagenfurt warten. Die zukünftige Jacht eines betuchten Eigners kommt also nur etappenweise weiter. Ohne diesen Zwischenstopp hätte die ungewöhnliche Lieferung des Millionenrumpfes in Richtung Süden frühestens im Oktober stattfinden können.

ORF/Peter Matha

ORF/Peter Matha

Zentimeterarbeit in Tunnelröhren

In den Tunnelröhren auf der Pack sei es beim Transport sehr eng geworden. Fünf Zentimeter hätten da zwischen Weiterkommen und Steckenbleiben der Jacht entschieden, so Zabrocki. In vier Tagen will die Baufirma, die in Klagenfurt auf der Autobahn arbeitet, fertig sein. Dann geht es weiter nach Livorno. Dort wird die Megajacht fertiggebaut.