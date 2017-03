Kunstprojekt: Wald in Klagenfurter Stadion

Der Schweizer Künstler Klaus Littmann will einen Wald am Fußballfeld des Klagenfurter EM-Stadions wachsen lassen. Das Projekt soll im Herbst 2019 realisiert werden, 1,5 Mio. Euro soll es kosten. Der internationale Künstler Christo kündigte bereits sein Kommen an.

Es galt während der Ära Haider als eines der Prestigeprojekte - die letzten internationalen Bilder aus dem Wörthersee Stadion wurden allerdings 2008 bei der Fußball-EM geliefert. Ein paar Mal war die Sportstätte in den vergangenen neun Jahren ausverkauft, die meiste Zeit ist sie aber verwaist. Der Landesrechnungshof kritisierte zuletzt, dass das Stadion rund 29 Mio. Euro mehr gekostet hatte als geplant - mehr dazu in Viel zu teuer: Rechnungshof kritisiert Stadionbau.

Initiator von Zeichnung inspiriert

Er habe vor einigen Jahren über Bekannte vom Stadion in Klagenfurt erfahren. Als er gehört habe, dass es nicht wirklich ausgelastet sei, nahm die Idee Gestalt an. Die Zeichnung „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ des Tirolers Max Peintner war es letztendlich, die Klaus Littmann zu seinem Kunstprojekt inspirierte. Die namensgebende Zeichnung Peintners entstand 1970/71 und wurde zu einem wichtigen Symbol der Umweltbewegung. Als er diese Zeichnung das erste Mal gesehen habe, sei er fasziniert gewesen, sagte Littmann: „Ich wusste, dass diese Arbeit eines Tages Ausgangspunkt für ein großes Kunstprojekt im öffentlichen Raum sein wird.“

Nach Projektende übersiedeln Bäume

Er fasste den Plan, das surreale Bild Wirklichkeit werden zu lassen. Deshalb werden im Herbst 2019 190 Bäume, bis zu 14 Meter hoch, einen Wald entstehen lassen, wo sonst der Fußballrasen ist. Die Bäume werden bereits in diesem Jahr von ihrem Standort in Container umgepflanzt, damit sie sich daran gewöhnen. Zwei Monate lang soll der Wald im Stadion stehen und eine „Konfrontation von Natur und Technologie“ demonstrieren, wie Peintner erklärte. Nach dem Wiederabbau des Stadionwaldes soll er in den nahe gelegenen Lakeside Park übersiedeln und dort ausgepflanzt eine dauerhafte Heimstätte finden. Es soll auch Baumpatenschaften geben. Der Rasen im Stadion wird nach Projektende erneuert.

Geplant ist, so Littmann, auch ein Begleitprogramm, das unter anderem eine Peintner-Ausstellung in der Klagenfurter Stadtgalerie umfasst.

SPÖ, ÖVP und Grüne segnen Projekt ab

Littmann will sein Projekt mit Privatgeldern, Sponsoren und der Hilfe des Bundes umsetzen. Klagenfurt stellt lediglich das Stadion für zwei Monate unentgeltlich zur Verfügung.

Die Aktion soll das Klagenfurter Stadion in den Blickwinkel der internationalen Kunstwelt rücken, unterstrich Bürgermeisterin Maria Luise Matthiaschitz (SPÖ). Die Koalitionspartner ÖVP und Grüne sehen das genauso. Das Projekt wurde am Dienstagvormittag auch im Klagenfurter Stadtsenat abgesegnet - gegen die Stimmen der Freiheitlichen.

Mit seiner „Littmann Kunstprojekte“ realisierte der Künstler bisher rund 80 Aktionen. Sogar der internationale Großkünstler Christo kündigte sein kommen an, wenn es soweit ist, dass die Einheit von Natur und Architektur, von Stahl und Laubbäumen, zu einem Hingucker für die Kunst wird.

