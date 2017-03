Mit beiden Händen in Kreissäge geraten

Drei schwere Arbeitsunfälle haben sich am Dienstag ereignet: Ein Forstarbeiter wurde mit voller Wucht von einem Baumstamm am Brustkorb getroffen, ein Arbeiter klemmte sich den Unterarm in einer Maschine ein und ein Mann geriet mit beiden Händen in eine Kreissäge.

Der 39-jährige Bleiburger war gerade dabei, in einer Betriebshalle für den Eigengebrauch mit einer Kreissäge ca. 1,5 Meter lange, runde Holzzaunpflöcke in Längsrichtung zu halbieren. Dabei geriet er mit beiden Händen in die laufende Kreissäge.

Der Mann war bei den Arbeiten alleine, konnte aber noch mit dem Handy einen Bekannten alarmieren. Dieser schlug Alarm und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.

Von Stamm mit voller Wucht am Brustkorb getroffen

Ein schwerer Forstunfall wurde am Dienstagnachmittag aus Sankt Stefan im Lavanttal gemeldet. Ein 51 Jahre alter Arbeiter hatte mit einem Kranwagen Holzstämme zur Forststraße gezogen. Beim Lösen des Seiles schnellte ein Fichtenstamm zurück und traf den Mann mit voller Wucht am Brustkorb. Der Verletzte musste mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden.

Mit Unterarm in Maschine eingeklemmt

Ein 29 Jahre alter Techniker aus dem Bezirk Eferding/Oberösterreich war am Nachmittag in einer Werkshalle in der Gemeinde Sachsenburg (Bezirk Spittal/Drau) mit der Inbetriebnahme einer neuen Abbund- und Kommissionieranlage beschäftigt. Dabei wollte er eine Lichtschrankenanlage justieren. Plötzlich senkte sich eine Transportrolle und der Techniker wurde mit dem linken Unterarm eingeklemmt. Er wurde durch Kollegen mit Hilfe eines Kettenzuges befreit. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Techniker vom Rettungshubschrauber RK1 ins UKH Klagenfurt geflogen.