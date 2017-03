Wirbel in Asylheim für Jugendliche

Am Montagnachmittag ist es im Asylheim für unbegleitete Minderjährige in Treffen zu einem Tumult gekommen. Eine Glastür ging zu Bruch, es gab Verletzte. Die Jugendlichen wollten gegen die Betreuung protestieren.

Laut der Teamleiterin der Aufenthaltsstätte für unbegleitete Minderjährige wiegelten zwei 16-jährige und ein 15-jähriger Flüchtling die restlichen Jugendlichen auf, indem sie lautstark gegen die Zustände, das Essen und die Behandlung durch die Betreuer, protestierten.

Glastür zerbrochen

Sie wollten außerdem mit einer Person von einer höheren Stelle über die Missstände im Heim sprechen. Im Zuge dessen schlugen zwei der Burschen mit den Fäusten gegen eine Zwischentüre und traten auch mit den Füßen gegen das Glas, bis dieses zerbrach. Dabei zogen sie sich Schnittverletzungen an den Füßen zu.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, zerbrach der 16-Jährige ein Glas und fügte sich damit an der linken Hand Schnittverletzungen zu. Er wurde nach Erster Hilfeleistung von der Rettung ins LKH nach Villach gefahren. Die drei jungen Flüchtlinge wurden in andere Unterkünfte verlegt und angezeigt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Schlägerei unter Asylwerbern

Am Montagabend kam es in Villach vor einem Lokal aus bisher unbekannter Ursache zu einer Rauferei zwischen ca. zehn Personen. Laut Angaben einer Angestellten handelte es sich dabei angeblich um Asylwerber. Beim Eintreffen der Polizei war vor dem Lokal niemand mehr zu sehen. Im Zuge einer durchgeführten Fahndung wurden ein 26-jähriger Iraker und ein gleichaltriger Syrer am Hauptplatz angetroffen, der Iraker hatte im Gesicht stark blutende Wunden. Er wurde ins LKH Villach eingeliefert und dort ambulant behandelt. Weitere Beteiligte am Raufhandel konnten vorerst nicht ausgeforscht werden, die Ermittlungen dazu laufen.

Von Balkon gesprungen

Montagfrüh ist ein 19-jähriger Asylwerber aus Afghanistan während einer fremdenpolizeilichen Amtshandlung vom Balkon seiner Unterkunft in Villach gesprungen. Er erlitt bei dem 3,5 Meter Sprung Verletzungen an den Beinen und wurde ins LKH eingeliefert.

