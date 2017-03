Gutachter gegen Busbuchten in Villacher Straße

Zwei Gutachter haben im Auftrag der Abteilung 7 des Landes untersucht, ob Busbuchten in der Villacher Straße in Klagenfurt nötig seien oder nicht. Sie kommen zum Schluss, es geht auch ohne.

Die Villacher Straße in Klagenfurt ist eine der meist befahrenen Pendlerstraßen, sie wird derzeit saniert - mehr dazu in Sanierung Villacher Straße geht weiter. Dabei zeichnet sich ab, dass die viel diskutierten Busbuchten wohl doch nicht kommen werden. Die Busse würden künftig also auf der Fahrbahn stehen bleiben. Doch auch Busbuchten würden keinen flüssigeren Verkehr bringen, sagt einer der beiden Gutachter.

„Mehr Konfliktpunkte bei Busbuchten“

Das Behördenverfahren zur Villacher Straße ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Albert Kreiner, der Leiter der Infrastrukturabteilung des Landes, sagte die Sanierung der Straße komme in einigen Punkten einem Neubau gleich: „Hier hat der Sachverständige geortet, dass bei Fahrbahnhaltestellen nur zwei Konfliktpunkte auftreten, bei Busbuchten aber acht. Das bedeutet ein eindeutiger Sicherheitsgewinn durch Fahrbahnhaltestellen.“

ORF

Im Rahmen der Untersuchungen sei festgestellt worden, dass es für den Pkw-Lenker egal sei, ob ein Bus in einer Busbucht hält oder auf der Straße. Es entstehe lediglich ein subjektiver Eindruck beim Autofahrer, dass es anders sei, meinte Kreiner. Man hole noch Stellungnahmen ein, die dann noch einmal in den Bescheid eingearbeitet werden, sagte Krainer. Man befinde sich in einem straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren bei dem die Betroffenen, also Stadt und Straßverwaltung, Parteiengehör zustehe. Man warte auf Stellungnahmen und werde danach eine Entscheidung treffen.

Köfer: Bestehende Busbuchten erhalten

Straßenbau-Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) will jetzt noch einmal das Gespräch mit Kreiner suchen, das ohne Emotionen die Busbuchten zum Thema haben solle. Denn stadteinwärts sollen die beiden Busbuchten bestehen bleiben. Stadtauswärts Busbuchten zu errichten, sei auch aus seiner Sicht kein Thema mehr. Es wäre nicht einsehbar, warum man die beiden bestehenden nicht mehr genehmigen könne. Am Dienstag wird im Stadtsenat in Klagenfurt das Thema Busbuchten in der Villacher Straße behandelt. Allerdings kann ein Bescheid auch beeinsprucht werden, bis das Landesverwaltungsgericht entscheidet.

