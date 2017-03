Sieg gegen Salzburg: KAC im Finale

Der KAC hat das sechste Halbfinalspiel gegen den Vorjahresmeister Red Bull Salzburg mit 4:0 gewonnen und damit uneinholbar auf 4:2 Siege gestellt. Der KAC zieht damit nach drei Jahren Pause wieder ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ein.

In einem nur zu Beginn heiß umkämpften sechsten Duell zwischen dem KAC und Salzburg trafen Manuel Geier (22./PP), Ziga Pance (47.) sowie zweimal Jamie Lundmark (54./PP, 55.) in der mit 4.945 Zuschauern ausverkauften Klagenfurter Stadthalle für die Hausherren.

Jubel vor dem Tor des KAC nach dem Sieg im Halbfinale gegen den Titelverteidiger Red Bull Salzburg.

Erstes Tor im Powerplay

Salzburg, das die ersten zwei Spiele jeweils noch mit 4:1 für sich entschieden hatte, konnte nur im ersten Drittel mithalten. Im zweiten Drittel übernahmen die Klagenfurter das Kommando und spielten eine ihrer Stärken in dieser Serie aus: der KAC verwertete sein erstes Powerplay zur Führung, als Manuel Geier aus der Drehung ins Kreuzeck traf (22.).

KAC: Aggressives Spiel und starkes Forechecking

Mit der Sicherheit der Führung, aggressivem Spiel und starkem Forechecking übernahmen die Gastgeber immer mehr das Kommando und schafften in der 47. Minute die Vorentscheidung. Ziga Pance traf im zweiten Versuch zum 2:0. Mit einer Ausnahme hatte der Rekordmeister danach die Partie sicher im Griff, Jamie Lundmark setzte mit einem Doppelpack innerhalb von 59 Sekunden (54./PP, 55.) den Schlusspunkt. Salzburg verpasste erstmals seit vier Jahren den Finaleinzug und auch die Chance, erstmals in der EBEL-Geschichte den Titel-Hattrick zu schaffen.

Erstes Finalspiel am Freitag

Rekordmeister KAC steht erstmals seit 2013 wieder im Finale und geht damit auf den 31. Titel los. Finalgegner Vienna Capitals haben 2004/05 ihren bisher einzigen Meistertitel geholt. Die Capitals hatten bereits am Dienstag den Aufstieg fixiert. Spiel eins der Finalserie steigt am Freitag (20.15 Uhr) in Wien - mehr dazu in sport.ORF.at