Vermisster von Suchhunden gefunden

Ein verwirrter Mann ist am Samstag aus dem Pflegeheim in Lind ob Velden abgängig gewesen. An der Suchakton beteiligten sich 18 Hundeführer. Nach kurzem konnte der Mann unverletzt gefunden werden.

Gegen 14.00 Uhr dürfte der Mann am Samstag aus dem Pflegeheim in Lind ob Velden verschwunden sein. Das Heim verständigte die Polizei kurz nach 16.00 Uhr. Kurz darauf startete die Mantrail Bereitschaftsgruppe der Rettungshundestaffel des Samariterbundes die Suche.

Samariterbund

Gegen 16.40 Uhr konnte die vermisste Person von der Mantrail- und Stöberhündin Bella und dem Stöberhund Dario gefunden werden. Er war etwa einen Kilometer vom Pflegeheim entfernt und lag im Wald. Der Mann war unverletzt, er wurde in das Pflegeheim zurück gebracht.