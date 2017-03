Villach hat 17 neue Jugendräte

In Villach wurden heuer die Jugendräte neu gewählt. 17 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren vertreten nun im Gemeinderat für zwei Jahre die Interessen der Jugendlichen. Die Jugendräte wurden in Villach vor 20 Jahren eingeführt.

Seit 1997 bringen sich Villachs Jugendliche aktiv über den Jugendrat in das kommunalpolitische Geschehen ein. Heuer standen mit 37 Jugendlichen so viele wie noch nie zur Wahl“, sagte Jugendreferent, Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Die Jugendlichen sollen aktiv in die Entwicklung des Lebensraumes eingebaut werden. „Ich danke den Kandidaten, gratuliere den neuen Jugendräten und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Albel.

Jugendlicher trat von Kandidatur zurück

Diesmal musste ein Jugendlicher seine Kandidatur wegen eines gewaltverherrlichenden Videos zurückziehen - mehr dazu in Jugendrat-Kandidat postete Gewaltvideo. Wegen dieses Zwischenfalls sollen die Bedingungen für die Teilnahme an der Wahl neu überdacht und abgeändert werden, hieß es vom Bürgermeister. Gewalt, aber auch jede parteipolitische Einflussnahme auf die Wahl der Jugendräte, seien entschieden abzulehnen.

