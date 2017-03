Ex-Mann demolierte Auto mit Hacke

Ein 50 Jahre alter Gastwirt aus dem Bezirk Feldkirchen hat seine Lebensgefährtin und ihre Freundin bedroht. Als die Frau auszog, beschädigte er ihr Auto mit einer Hacke schwer.

Schon am Mittwochabend bedrohte der Gastwirt im alkoholisierten Zustand seine Lebensgefährtin. Die 50 Jahre alte Frau befand sich gemeinsam mit einer 62 Jahre alten Bekannten in seinem Lokal. Gegen 21.00 Uhr zeigte der Gastwirt im Lokal auf eine Lade. Dazu bemerkte er, dass die zwei Pistolen in der Lade „wohl für Beide reichen werden“.

Polizei fand Waffen samt Munition

Die Frau zog nach dieser Drohung aus. Das konnte der Mann offenbar nicht verkraften. Am Samstagvormittag beschädigte der Mann, der wieder betrunken war, das Auto seiner Ex-Lebensgefährtin mit einer Hacke schwer. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 3.000 Euro. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Beamte des Einsatzkommandos Cobra konnten den Mann gegen 13.00 Uhr in seinem Lokal anhalten.

Bei der anschließenden freiwilligen Nachschau wurden eine CO2-Pistole samt Munition, eine Schreckschusspistole samt Munition sowie ein funktionsuntüchtiges Kleinkalibergewehr samt Munition sichergestellt. Der Mann war bei den Einvernahmen geständig. Er wird auf freiem Fuß wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.