Gefährlicher Anhang bei E-Mail: Erpressung

Neuerlich ist es zu einem Erpressungsversuch durch eine E-Mail gekommen. Ein Villacher Pensionist erhielt eine E-Mail einer angeblichen Handwerksfirma. Als er den Anhang öffnete, wurden Dateien auf seinem Computer verschlüsselt.

Der 60 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Villach erhielt am Donnerstag von einer ihm unbekannten Person eine E-Mail. Der Absender gab vor, dass es sich um ein Angebot einer Handwerksfirma handle. Weil der 60-Jährige in letzter Zeit mehrere Angebote zum Ausbau seiner Wohnung bei Firmen eingeholt hat, schien ihm das Angebot nicht ungewöhnlich.

Erpressungsversuche häufen sich

Nach dem Öffnen des Anhanges erschien aber eine Meldung am Computer, wonach seine Dateien nun verschlüsselt seien. Der Mann wurde zu einer Internetseite weitergeleitet, wo ihm Software zur Entschlüsselung um 500 Euro angeboten wurde. Der Mann bezahlte vorerst nicht und erstattete Anzeige.

In letzter Zeit kam es bereits öfter zu solchen Erpressungsversuchen im Internet - mehr dazu in Neue Masche bei Cyberattacke. Immer wieder sind Betroffene auch bereit, auf die Erpressung einzugehen, etwa weil sie den Computer für den laufenden Betrieb brauchen - mehr dazu in Hotel zum vierten Mal von Hackern lahmgelegt.

Polizei mahnt zu besonderer Vorsicht

Für die Ermittlungen wegen Cyberkriminalität gibt es in den Bezirken eigens ausgebildete Beamte. Im Fall des 60 Jahre alten Pensionisten ist der Bezirks-IT-Ermittler Patrick Dovjak vom Posten Sattendorf zuständig. Immer wieder gelingen solche Erpressungsversuche, sagt Dovjak. Es handle sich um Spezialisten, die international tätig seien und ihre Spuren im Netz geschickt verwischen würden. Zahlt das Opfer mit der Internetwährung Bitcoin, so hofft die Polizei, die Spur bis zur „Brieftasche“ im Internet verfolgen zu können. Die Fälle werden von einer eigenen Sonderkommission im Bundeskriminalamt gesammelt. Die Polizei mahnt jedenfalls zu besonderer Vorsicht bei Mails von unbekannten Absendern. Anhänge sollten erst geöffnet werden, wenn klar ist, von wem die E-Mail kommt.