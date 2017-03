Stundenlanger Weg zur Schule und Arbeit

Die Bleiberger Straße zwischen Bad Bleiberg und Nötsch im Gailtal ist seit einer Woche wegen Felssturzgefahr gesperrt. Schüler und Pendler müssen seither enorme Umweg in Kauf nehmen. Manche sind täglich bis zu fünf Stunden unterwegs.

Vor einer Woche donnerten mehrere Felsbrocken im Bereich des Kreuzbichls auf die Straße. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft ordnete sofort eine Totalsperre der Straße angeordnet. Seither finden in diesem Streckenabschnitt Schlägerungs- und Sicherheitsarbeiten statt.

ORF

Für die Schüler und Pendler aus Bad Bleiberg bedeutet die Sperre, dass sie täglich enorme Umwege in Kauf nehmen müssen. Susanne Sternik, sie wohnt in Bad Bleiberg und ist Lehrerin in Nötsch, braucht normalerweise zehn Minuten mit dem Auto zu ihrer Schule. Jetzt ist sie eine Stunde länger unterwegs, weil sie über Villach nach Nötsch und retour fahren muss. Das sei eine Belastung für die ganze Familie, sagt sie.

Für die Schülerin Anna Schneider aus Bad Bleiberg dauert tägliche Weg jetzt bis zu fünf Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie besucht in Villach die 6. Klasse des BORG. „Das ist schon ziemlich anstrengend.“

„Es bleibt keine Zeit zum Lernen“ Anna Schneider aus Bad Bleiberg erzählt im ORF-Interview, welchen Umweg sie jetzt täglich zur Schule nach Villach machen muss.

Die Totalsperre der Bleiberger Straße dürfte noch eine Woche dauern. Erst dann kann die Straße zumindest einspurig wieder befahrbar sein. Laut Straßenbau- Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) sind für die Sanierungsarbeiten 150.000 Euro notwendig.