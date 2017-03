Pensionist in Villach nach Sturz gestorben

Ein 72 Jahre alter Pensionist aus Deutschland ist am Freitag in Villach auf einem Weg zur Drau auf den darunter liegenden Radweg gestürzt und gestorben. Fremdverschulden ist laut Polizei auszuschließen.

Der Pensionist aus Deutschland ging am Freitagvormittag auf einem steilen Fußweg, bei der Kriegsbrücke, im Stadtgebiet von Villach, spazieren. Der Pfad führt zum darunterliegenden Drauradweg. Bergab kam er ins Straucheln und stürzte laut Polizei so unglücklich über eine Böschungsmauer, dass er am asphaltierten Radweg mit dem Hinterkopf aufschlug.

Erfolglose Wiederbelebungsversuche

Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten sofort Erste-Hilfe. Doch trotz der Reanimation erlag der Pensionist noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Pensionisten feststellen.