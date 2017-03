Autark: 20 Jahre Hilfe für Beeinträchtigte

Menschen mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigung haben es schwer, einen Job zu finden, denn offiziell gelten sie als arbeitsunfähig. Oft bekommen sie nur ein kleines Taschengeld. Der Verein Autark zeigt seit 20 Jahren, wie es besser geht.

Am Regelarbeitsmarkt ist es ohne der Unterstützung von Trägervereinen nahezu unmöglich für geistig Beeinträchtigte, eine Stelle zu finden. Sie sind, wenn überhaupt, in Werkstätten oder sozialen Einrichtungen beschäftigt. Allerdings nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, denn sie gelten formal als arbeitsunfähig. Die soziale Non-Profit-Organisation Autark unterstützt diese Menschen. Derzeit haben 120 beeinträchtigte Menschen über das Projekt Chancenforum einen Arbeitsplatz. Das Projekt wurde 2002 ins Leben gerufen.

Autark Der Verein hat 24 Standorte in Kärnten, 396 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut jedes Jahr 1.423 Klienten.

Die Menschen bekommen die Chance, einer richtigen Arbeit nachzugehen, sagte Autark-Geschäftsführer Andreas Jesse: „Wir haben es geschafft, dass Menschen nicht nur in Behinderteneinrichtungen betreut werden oder ein Taschengeld bekommen, sie sind echte Dienstnehmer am Arbeitsmarkt, haben ein Erwerbseinkommen und eine eigene Sozialversicherung.“

Grundsatzerklärung von Behindertenorganisationen

Die Beschäftigung von geistig beeinträchtigten Menschen befindet sich allerdings in einer rechtlichen Grauzone, das soll sich nun aber ändern. Bei einer Fachkonferenz im Stift St. Georgen am Donnerstag, an der Vertreter sämtlicher Behindertenorganisationen teilnahmen, wurde eine Grundsatzerklärung verabschiedet.

In Österreich gäbe es zwar einige Einzelinitiativen, aber keine Gesamtlösung, sagte Jesse. Hier brauche es rechtliche Rahmenbedinungen. Außerdem unterzeichnete Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention. Gesundheitsreferentin Beate Prettner von der SPÖ habe sich auch Kärnten dazu bekannt und habe einen Landesetappenplan erarbeitet. Kärnten sei nach der Steiermark das zweite Bundesland, das die Punkt umsetzen möchte.

Ehrung für Autark

Wie wichtig eine solche Lösung ist, zeigen auch die Arbeitsmarktdaten, sagte Peter Wedenig, stellvertretender Leiter des AMS Kärnten. Im vorigen habe sich der Arbeitsmarkt etwas entspannt, aber genau in dieser Gruppe gebe es eine Steigerung von elf Prozent. Autark wurde am Freitag für die Leistungen in den letzten 20 Jahren bei einer Feier gewürdigt und bekam das Landeswappen verliehen. Dieser Verein sei für ganz Österreich Beispiel gebend, hieß es von allen Vertretern.

