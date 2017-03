Wunsch nach Raubtierjagd eine „Themenente“?

Landesrat Christian Benger will geschütztes Großraubwild wie Bär, Wolf und Luchs bejagbar machen. Für Wildtierexperten eine reine „Themenente“: Wölfe und Luchse würden seit Jahren nicht gesichtet, Bären gebe es in Kärnten nur acht Stück.

Der Bär ist wieder los - zum einen, weil die Tiere aus dem Winterschlaf erwacht sind, zum anderen, weil die Diskussion um Schutz oder Bejagung der Wildtiere alle Jahre wieder aufflammt. Landesrat Christian Benger - selbst seit 35 Jahren Jäger - ließ nun damit aufhorchen, die derzeit streng geschützten Tiere bejagen zu wollen. Der Applaus der Almbewirtschafter ist Benger damit sicher. Wildtier-Experten und Naturschützer zeigen hingegen kein Verständnis.

Almbauern fordern in Resolution ein Abschussrecht

Vorweg das kleine, aber nicht unwichtige Detail in diesem Zusammenhang: Weder Luchs noch Wolf sind in Kärnten in den vergangenen Jahren gesichtet worden. Bären gibt es genau acht an der Zahl und selbst die haben einen Sender um den Hals. „Munition“ hat Landesrat Benger aber genug: Der Kärntner Almwirtschaftsverein, Interessensvertretung für 1.800 Almbauern, hat in einer einstimmigen Resolution dazu aufgefordert, Großraubwild bejagen zu dürfen, weil - wie es heißt - früher oder später auch Wölfe nach Kärnten kommen würden. Schließlich habe man in Niederösterreich vor nicht allzu langer Zeit eine Wolfsfamilie gesehen.

Benger beruft sich auf Freigabe in Italien und Sachsen

Grund genug also, die Gewehre in Kärnten schon jetzt zu laden? Landesrat Christian Benger ist jedenfalls für die Möglichkeit einer Reduktion durch Abschuss: „Wir haben Beispiele: In Italien ist der Wolf seit 50 Jahren erstmals freigegeben für den Abschuss. In Sachsen ist der Wolf freigegeben, in Südtirol wird darüber diskutiert, weil die Notwendigkeit auch gesehen wird. Wir sind es schuldig, präventiv über Konflikte nachzudenken, die morgen drohen könnten – im Sinne des Tourismus und der Landwirtschaft und Freizeitnutzung. Wenn wir heute ein Jagdgesetz in Ausarbeitung haben, gilt es diese Dinge mit zu bedenken, damit wir morgen Lösungen haben.“

Auf die Frage, ob es denn einen politischen Mehrwert darstelle, zum jetzigen Zeitpunkt darüber zu diskutieren, sagte Benger, es sei keine Frage des politischen Mehrwerts, "sondern des verantwortungsvollen Handelns wenn wir wissen, dass rundherum die Probleme gegeben sind.“

Bärenanwalt: Bedrohungsszenario „herbeigeredet“

Das ganze Bedrohungsszenario sei herbeigeredet, sagt Bärenanwalt Bernhard Gutleb: "Wir haben nur acht Bären. Dass das überhandnimmt, könnte ich jetzt nicht behaupten. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, waren es fünf Bären – drei Bären in 25 Jahren sind für mich kein enormer Zuwachs. Natürlich ist das Zusammenleben mit so komplizierten oder aufwändigen Tierarten wie Bär, Luchs und Wolf schwieriger, als das mit Eichhörnchen. Aber ich würde sagen, es ist nur eine Themenente.“

Kärnten ohne Handhabe: Ein EU-weites Recht

Das Land Kärnten habe keinerlei Möglichkeit, hier auf der großen europäischer Ebene hier mitzuspielen, denn EU-weit gelten Bär, Wolf und Luchs als streng zu schützende Art. Ob sich Landesrat Christian Benger von den anderen Parteien in Kärnten für seinen Vorstoß Rückendeckung erwarten dard, ist unbekannt.

