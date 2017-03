Prozess: 43 Kilometer Schlangenlinien gefahren

Am Donnerstag ist in Klagenfurt ein Alkolenker vor Gericht gestanden. Im Juni 2016 fuhr er 43 Kilometer auf der Tauernautobahn (A10) in Schlangenlinien. Das Urteil: Zwölf Monate bedingt und eine Geldstrafe von 10.800 Euro.

Vor Gericht sagte der Mann aus, er hätte gedacht, dass seine Frau fahren würden, sonst hätte er zuvor nichts getrunken. An die Fahrt mit dem 300 PS starken Wagen selbst habe er wenig Erinnerungen. Er habe niemanden gefährden wollen, es tue ihm leid. Subjektiv fühle er sich nicht schuldig. Etwas später bekannte er sich dann doch der vorsätzlichen Gemeingefährdung schuldig. Darauf stehen ein bis zehn Jahre Haft, zu einem Jahr bedingt und Geldstrafe wurde er dann verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

ASFINAG/ORF

Es war eine Wahnsinnsfahrt des 41-Jährigen im Juni 2016. Spätabends war er auf der Tauernautobahn in Richtung Spittal unterwegs und brauchte dafür beide Fahrspuren. Insgesamt soll er 24 andere Autolenker gefährdet haben, wie sich herausstellte hatte er 1,9 Promille.

Alkolenker in die Zange genommen

Ein nachkommender Autofahrer hatte die Polizei gerufen, weil der Vordermann Schlangenlinien fuhr. Er blieb telefonisch in Kontakt mit der Polizei und gab immer die aktuelle Position des offenbar Betrunkenen durch. Besonders gefährlich war es im Baustellenbereich beim Oswaldibergtunnel und dem Kroislerwandtunnel. Laut Polizei gab es nur mit viel Glück keinen Unfall.

Die Polizei verfolgte ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn, doch der 41-Jährige reagierte nicht. Der nachfahrende Autolenker, der die Polizei gerufen hatte, half den Einsatzkräfen, indem sie den Alkolenker in die Zange nahmen. So konnte die Polizei den Wagen überholen und abbremsen. Als sie ihn gestellt hatten, war der Mann nicht ansprechbar, er trug auch keine Schuhe. Zunächst war man davon ausgegangen, dass er 25 Kilometer gefahren war. Vor Gericht stellte sich heraus, dass es 43 Kilometer waren - mehr dazu in 25 Kilometer in Schlangenlinien gefahren (kaernten.ORF.at, 7.6.2016).