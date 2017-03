Ulrichsberg-Vandalen vor Gericht

Sieben Jugendliche bzw. junge Erwachsene müssen sich am Dienstag in Klagenfurt vor Gericht verantworten. Sie beschmierten und verunstalteten im Herbst die Gedenkstätte am Ulrichsberg. Im Vorfeld gab es einen Schlagabtausch linke gegen rechte Gruppierungen.

Die Angeklagten im Alter von 15 bis 21 Jahren brachen in der Nacht auf 9. Oktober die schmiedeeiserne Tür zur Gedenkkirche am Ulrichsberg auf. Danach bewarfen sie mit roten und schwarzen Farbbeuteln die Gedenktafeln und die Innenwände der Gedenkstätte.

Polizei

Zwei Monate später konnten die sieben Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Ein Fußabdruck soll die Ermittler zu den Jugendlichen geführt haben. Es handelt sich um fünf Burschen und zwei Mädchen, darunter ein gebürtiger Deutscher, der der Polizei bekannt ist. Sie sind wegen schwerer Sachbeschädigung angeklagt. Gegenüber den Beamten zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig, als Tatmotiv nannten sie Hass. Der Schaden wurde damals auf 2.000 Euro geschätzt.

Polizei

Im Vorfeld des Prozesses machten sowohl rechte als auch linke Gruppierungen im Internet mobil. Die einen, weil die Gedenktafeln nach ihrer Meinung gar nicht dort hängen dürften, sie seinen nationalsozialistisches Gedankengut. Die anderen beklagen die Schändung von Soldatengedenktafeln.

