Masern: Impfempfehlung für Pädagogen

In Kärnten gab es heuer bisher zwei Fälle von Masern. Neben dem Krankenhauspersonal sollen sich alle Kärntner Lehrer, Kindergarten- und Hortpädagogen gegen Masern impfen lassen oder nachweisen, dass sie bereits immun sind. Der Landesschulrat ist skeptisch.

Masern sind laut Gesundheitsbehörden keine Kinderkrankheit. Auch Erwachsene können die hochansteckende Virus-Erkrankung bekommen oder sie durch Tröpfchen-Infektion übertragen. 64 Fälle wurden in diesem Jahr bis Anfang März österreichweit bekannt. Das sind doppelt so viele wie im im Vorjahr. Die Betroffenen steckten sich in anderen Ländern an.

Dass dem Landesschulrat vom Gesundheitsministerim empfohlen wird, allen Pädagogen, die nicht gegen Masern geimpft sind oder die Krankheit noch nciht hatten, eine Impfung nahezulegen, löst im Landesschulrat Fragen nach der Umsetzbarkeit aus.

Impfplan Österreich 2017 Impfplan Österreich 2017 PDF (671.3 kB)

Frage nach Impfnachweis legitim

Heimo Wallenko von der Landes-Sanitätsdirektion sagt, Lehrer hätten einerseits eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Kindern. Der Magistrat Klagenfurt forderte bereits alle Kindergarten- und Hortpädagogen aufgefordert, einen Impfnachweis zu bringen. Die Frage danach sei erlaubt, wenn Gefahr für Leben und Gesundheit bestehe, so das Sozialministerium.

Eine Impfung vorzuschreiben sei jedoch nicht möglich, man stoße dabei an die Grenzen, so Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger: „Einige Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder geimpft werden. Das müssen wir auch akzeptieren. Es wird ja auch Lehrer geben, die sagen, dass sie darüber keine Auskunft geben oder dass sie sagen, dass sie sich nicht impfen lassen.“

Zuweisung von Ersatztätigkeiten schwierig

Im Landesschulrat hofft man noch auf klarere Vorgaben des Bundes, zumal es bisher keine Impfpflicht gibt. Was also, sollte ein Pädagoge, eine Pädagogin, die Impfung ablehnen? Laut Sozial-Ministerium müsse der Arbeitgeber dann eine andere geeignete Tätigkeit zuweisen.

Konkret heißt das laut Wallenko, dass ein Pädagog, der die Impfung ablehne, für drei Wochen von der Gesundheitsbehörde vom Arbeitsplatz abgezogen werde und einen Absonderungsbescheid bekomme. Ihm müsse dann vom Arbeitgeber eine andere geeignete Tätigkeit zugewiesen werden. Das sei im Fall von Lehrern schwierig, so der Landesschulratspräsident.

ORF

Änderung erst bei künftigen Lehrer-Einstellungen

Bei künftigen Lehrer-Einstellungen könnte eine Masern-Impfung verlangt werden, so Altersberger: „Am 2. Mai werden - zumindest für den höheren Schulbereich - auf der Homepage und in der Wiener Zeitung die neuen Planstellen veröffentlicht. Wenn wir dort dazu schreiben würden, dass wir neben den Lehramtsprüfungen auch das Impfzeugnis für Masern vorliegen muss, könnten wir das zumindest bei den Neueinstellungen so vermitteln.“ In allen Gesundheitsämtern und einigen niedergelassenen Arztpraxen wird die Maser-Impfung gratis angeboten.

Links: