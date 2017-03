Polizei fahndet nach Bankomatknackern

In Drobollach am Faaker See haben in der Nacht auf Montag vier Männer einen Bankomat in einer Bank aufgebrochen. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Sie dürften schon vor einem Monat zugeschlagen haben.

Um 1.00 Uhr früh sahen Zeugen einen dunklen verdächtigen Wagen vor einer Bank in Drobollach. Wenig später dürften die vier Männer, die im Wagen saßen, den Bankomat im Foyer der Bank aufgebrochen und daraus mehrere Geldkassetten gestohlen haben. Fotos aus der Überwachungskamera zeigen drei Männer, während sie den Geldschrank aufbrechen und einen Mann, der Wache steht. Die mutmaßlichen Täter dürften laut Polizei die Bank bereits zuvor ausgekundschaftet haben.

Es dürfte sich auch um die selben Täter handeln, die vor einem Monat in Molzbichl bei Spittal an der Drau einen Bankomat aufgebrochen hatten. Die Täter konnten damals mit einer hohen Summe Bargeld entkommen, noch bevor die Polizei eintraf. Auch in Drobollach konnten die Täter flüchten, noch bevor die Polizei bei der Bank eintraf. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

