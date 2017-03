Bodypacker hatte 53 Kokainballs im Körper

Die Polizei hat bereits am 10. März in Klagenfurt einen Nigerianer festgenommen, der zehn Kokain-Balls dabei hatte. Außerdem hatte er 53 solcher Balls geschluckt, die er im Krankenhaus ausschied. Der Wert der Drogen beträgt rund 50.000 Euro.

Wie die Polizei am Montag bekannt gabe, wurde der 31-jährige Mann am 10. März gegen 23.30 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes Klagenfurt kontrolliert. In einem Papiersackerl fanden die Polizisten zehn Balls. Ein Vortest des Inhalts eines Balls zeigte Kokain, der Nigerianer wurde daraufhin festgenommen.

Untersuchung zeigte weitere Balls

Aufgrund seines Verhaltens hatten die Beamten den Verdacht des sogenannten Bodypackings, des Schmuggels von Suchtmitteln im Körper. Bei der Untersuchung im Klinikum konnten tatsächlich weitere Balls in seinem Bauchraum gesehen werden. Der Mann wurde bis zur Ausscheidung der Fremdkörper im Klinikum stationär aufgenommen. Bis zum 12. März schied er 53 Balls aus. Daraufhin wurde der 31-Jährige in die Justizanstalt überstellt.

Bei den insgesamt 63 Balls dürfte es sich um eine Nettomenge von mindestens 630 Gramm Kokain handeln, deren genaue qualitative und quantitative Bestimmung erst nach weiterer Untersuchung möglich ist. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt. Soweit bisher bekannt, sollte das Suchtmittel für den Verkauf im Raum Klagenfurt bestimmt gewesen sein. Der Wert der Drogen wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.