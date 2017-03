Pferd tritt Mädchen ins Gesicht

Eine 14-Jährige ist am Samstag bei einem Reitunfall in Seeboden am Millstätter See schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde zuerst abgeworfen und dann von einem Huf im Gesicht getroffen.

Das Mädchen ritt gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pferd aus. Als sie vom Reitplatz in Richtung Stall ritt, scheute der Wallach plötzlich und warf die Schülerin ab.

Abgeworfenes Mädchen von Huf getroffen

Die 14-Jährige fiel zu Boden, danach trat das Tier noch einmal aus und traf das Mädchen mit einem Huf mitten ins Gesicht. Der Rettungshubschrauber RK1 brachte die Verletzte in das Klinikum Klagenfurt. Über ihren Gesundheitszustand liegen keine näheren Informationen vor.